Début : 2024-01-13

fin : 2024-03-16 Exposition « Itinéraire d’un trait » de Stéphane SENEGAS à l’Espace Feuillade à Lunel. Du 13/01/2024 au 16/03/2024.

Ouvert du Mardi au Samedi de 09h-12h et 14h-18h. Entrée libre – Tout public – Vernissage le 12/01/2024 à 19h. Infos : 04 67 87 83 94. .

Avenue Gambetta

Lunel 34400 Hérault Occitanie

