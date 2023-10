EXPOSITION LES SANTONS DE PROVENCE Avenue Gambetta Lunel, 25 novembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Exposition « Les santons de Provence »

Du 25 Novembre au 23 Décembre 2023

CULTURE / TRADITIONS

Emplacement : Espace Louis Feuillade

Entrée libre & gratuite

Ouverture : du mardi au samedi de 10 h à 14 h & de 15 h à 18 h – Fermés lundi & jours fériés.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

Avenue Gambetta

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Les santons de Provence » exhibition

November 25 to December 23, 2023

CULTURE / TRADITIONS

Location: Espace Louis Feuillade

Free admission

Open: Tuesday to Saturday, 10 am to 2 pm & 3 pm to 6 pm ? Closed Mondays & public holidays

Exposición « Les santons de Provence

Del 25 de noviembre al 23 de diciembre de 2023

CULTURA / TRADICIONES

Localización: Espace Louis Feuillade

Entrada gratuita

Abierto: de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 ? Cerrado los lunes y días festivos

Ausstellung « Santons de Provence » (Krippenfiguren aus der Provence)

Vom 25. November bis zum 23. Dezember 2023

KULTUR / TRADITIONEN

Standort: Espace Louis Feuillade

Freier & kostenloser Eintritt

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr & von 15:00 bis 18:00 Uhr ? Montag & Feiertage geschlossen

Mise à jour le 2023-10-12 par OT PAYS DE LUNEL