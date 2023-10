FESTIVAL FLAMENCO LUNEL Avenue Gambetta Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Lunel FESTIVAL FLAMENCO LUNEL Avenue Gambetta Lunel, 10 novembre 2023, Lunel. Lunel,Hérault Festival Flamenco – Espace Feuillade – LUNEL VENDREDI 10/11/2023 18h30 au SAMEDI 11/11/2023 fin de soirée

Tout public – Tarifs : 16€ /11€ (tarif réduit)

RÉSERVATION ESPACE FEUILLADE – LUNEL – 04 67 87 84 19

+ D’INFOS : 04 67 87 83 94 (SERVICE CULTUREL).

2023-11-10 18:30:00 fin : 2023-11-11 23:30:00. EUR.

Avenue Gambetta

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Festival Flamenco – Espace Feuillade – LUNEL FRIDAY 10/11/2023 6:30pm to SATURDAY 11/11/2023 late evening

All audiences ? Price : 16? /11? (reduced price)

RESERVATION ESPACE FEUILLADE – LUNEL – 04 67 87 84 19

+ INFO : 04 67 87 83 94 (SERVICE CULTUREL) Festival de Flamenco – Espace Feuillade – LUNEL VIERNES 10/11/2023 18h30 a SÁBADO 11/11/2023 tarde noche

Todos los públicos ? Precio : 16? /11? (precio reducido)

RESERVAS ESPACE FEUILLADE – LUNEL – 04 67 87 84 19

+ MÁS INFORMACIÓN: 04 67 87 83 94 (DEPARTAMENTO CULTURAL) Flamenco-Festival – Espace Feuillade – LUNEL FREITAG, 10.11.2023 18.30 Uhr bis SAMSTAG, 11.11.2023 Ende des Abends

Für alle Zuschauer ? Preise: 16? /11? (ermäßigter Tarif)

RESERVIERUNG ESPACE FEUILLADE – LUNEL – 04 67 87 84 19

