EXPOSITION ART URBAIN – NACHAVE – SALLE LOUIS FEUILLADE – LUNEL Avenue Gambetta Lunel, 23 septembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

“Nachave !”, l’art urbain s’expose à l’Espace Louis Feuillade

Du 23 septembre au 18 novembre 2023

CULTURE/EXPOSITION

INFOS PRATIQUES

Date(s) : Du 23 septembre au 18 novembre 2023

Emplacement : Espace Louis Feuillade

Tél : 04 67 87 84 19

Entrée libre & gratuite.

Ouverture : du mardi au samedi de 9 h à 12 h & de 14 h à 18 h – Fermés dimanche, lundi & jours fériés.

2023-09-23 09:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00

Avenue Gambetta

Lunel 34400 Hérault Occitanie



nachave, urban art on display at Espace Louis Feuillade

September 23 to November 18, 2023

CULTURE/EXHIBITION

PRACTICAL INFO

Date(s) : From September 23 to November 18, 2023

Location: Espace Louis Feuillade

Tel: 04 67 87 84 19

Free admission.

Open: Tuesday to Saturday, 9 am to 12 pm & 2 pm to 6 pm ? Closed Sunday, Monday & public holidays

nachave, arte urbano en el Espace Louis Feuillade

Del 23 de septiembre al 18 de noviembre de 2023

CULTURA/EXPOSICIÓN

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha(s) : Del 23 de septiembre al 18 de noviembre de 2023

Localización : Espace Louis Feuillade

Teléfono: 04 67 87 84 19

Entrada gratuita.

Abierto: de martes a sábado, de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 ? Cerrado los domingos, lunes y días festivos

?Nachave!?, urbane Kunst wird im Espace Louis Feuillade ausgestellt

Vom 23. September bis zum 18. November 2023

KULTUR/AUSSTELLUNG

PRAKTISCHE INFOS

Datum/Daten : 23. September bis 18. November 2023

Standort: Espace Louis Feuillade

Tel.: 04 67 87 84 19

Freier & kostenloser Eintritt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr & von 14 bis 18 Uhr ? Sonntag, Montag & Feiertage geschlossen

