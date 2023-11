Conférence « Gustave Courbet – l’atelier du peintre » Avenue Gambetta Gramat, 14 novembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Une après-midi histoires d’art, présentée par Mady Ros

En visitant « l’atelier du peintre » peint par Gustave Courbet, nous évoquerons l’histoire des ateliers d’artistes et tenterons de percer l’énigme de ce grand tableau.

An afternoon of art history, presented by Mady Ros

By visiting Gustave Courbet’s « Atelier du Peintre », we’ll explore the history of artists’ studios and try to unravel the enigma of this great painting

Una tarde de historia del arte, presentada por Mady Ros

Visitando el « estudio del pintor » pintado por Gustave Courbet, recorreremos la historia de los estudios de los artistas e intentaremos desentrañar el enigma de este gran cuadro

Ein Nachmittag mit Kunstgeschichten, präsentiert von Mady Ros

Beim Besuch des von Gustave Courbet gemalten « Atelier des Malers » sprechen wir über die Geschichte der Künstlerateliers und versuchen, das Rätsel dieses großen Gemäldes zu entschlüsseln

