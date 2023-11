BAZAR DES BEAUX ARTS Avenue Gambetta Épinal, 25 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Petit marché de l’art de la MJC Savouret

La MJC Savouret, en partenariat avec la ville d’Epinal, propose une expo-vente artistique dans une ambiance chaleureuse. Vingt et un artistes vous invitent à découvrir leurs univers à l’espace Cours. Ambiance cocooning avec un concert : Topic le samedi à 18h . Vous trouverez de quoi vous restaurer et vous hydrater sur place.

Artisans d’art et artistes, bijoux, céramiques, photographies, dessins, sculptures, sérigraphie, arts de la table…. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. 0 EUR.

Avenue Gambetta Espace Cours

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Small art market at MJC Savouret

The MJC Savouret, in partnership with the town of Epinal, offers an art exhibition and sale in a warm and friendly atmosphere. Twenty-one artists invite you to discover their universe in the Espace Cours. A cocooning atmosphere with a concert: Topic on Saturday at 6pm. You’ll find plenty to eat and drink on site.

Arts and crafts, jewelry, ceramics, photography, drawing, sculpture, silkscreening, tableware…

Pequeño mercado de arte en el MJC Savouret

El MJC Savouret, en colaboración con la ciudad de Epinal, organiza una exposición y venta de arte en un ambiente cálido y acogedor. Veintiún artistas le invitan a descubrir su universo en el Espace Cours. Un ambiente acogedor con un concierto: Topic el sábado a las 18h. También podrá comer y beber allí mismo.

Artesanía, joyería, cerámica, fotografía, dibujo, escultura, serigrafía, vajilla…

Kleiner Kunstmarkt des MJC Savouret

Das MJC Savouret bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt Epinal eine Kunstausstellung und einen Kunstverkauf in einer gemütlichen Atmosphäre an. Einundzwanzig Künstler laden Sie ein, ihre Welten im Espace Cours zu entdecken. Kokonische Atmosphäre mit einem Konzert: Topic am Samstag um 18 Uhr. Sie werden vor Ort etwas zu essen und zu trinken finden.

Kunsthandwerker und Künstler, Schmuck, Keramik, Fotografien, Zeichnungen, Skulpturen, Siebdruck, Tischkultur…

Mise à jour le 2023-10-19 par OT EPINAL ET SA REGION