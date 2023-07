Dîner-concert : Sébastien et Mathieu Quintino – Emilie Santucci Avenue Frédéric Mistral Mouriès, 15 août 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Venez profiter d’un dîner-concert avec des artistes de variété française et italienne au Parc du Moulin Peyre à Mouriès, mardi 15 août !.

2023-08-15 19:00:00 fin : 2023-08-15 . EUR.

Avenue Frédéric Mistral Parc du Moulin Peyre

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and enjoy a concert dinner with French and Italian variety artists at the Parc du Moulin Peyre in Mouriès on Tuesday 15 August!

Venga a disfrutar de una cena-concierto con artistas de variedades franceses e italianos en el Parc du Moulin Peyre de Mouriès el martes 15 de agosto

Genießen Sie am Dienstag, den 15. August, im Parc du Moulin Peyre in Mouriès ein Dinner-Konzert mit französischen und italienischen Varietékünstlern!

Mise à jour le 2023-06-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles