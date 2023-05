Championnats de France Sapeurs Pompiers de Cyclisme 2023 Avenue Frédéric Mistral, 26 mai 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Venez encourager les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône lors de l’épreuve de cyclisme des Championnats de France, à Mouriès, le week-end du 27 et 28 mai !.

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-28 . .

Avenue Frédéric Mistral

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and support the Bouches-du-Rhône fire brigade during the cycling event of the French Championships, in Mouriès, on the weekend of 27 and 28 May!

¡Venga a apoyar a los bomberos de Bouches-du-Rhône durante la prueba ciclista de los Campeonatos de Francia, en Mouriès, el fin de semana del 27 y 28 de mayo!

Feuern Sie die Feuerwehrleute aus dem Departement Bouches-du-Rhône beim Radrennen der französischen Meisterschaften in Mouriès am Wochenende des 27. und 28. Mai an!

Mise à jour le 2023-05-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles