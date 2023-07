Fête Foraine Avenue Franklin Roosevelt La Ciotat, 5 août 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

La fête foraine s’installe pendant l’été à proximité des plages de La Ciotat.. Familles

2023-08-05 14:00:00 fin : 2023-08-20 00:00:00. .

Avenue Franklin Roosevelt Esplanade Langlois

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During the summer, the funfair takes place close to the beaches of La Ciotat.

Durante el verano, el parque de atracciones tiene lugar cerca de las playas de La Ciotat.

Der Jahrmarkt baut sich während des Sommers in der Nähe der Strände von La Ciotat auf.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de La Ciotat