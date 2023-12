Raconte-moi une Histoire Avenue François Mitterrand Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Début : 2024-01-03 14:30:00

fin : 2024-01-03 15:00:00 La Médiathèque vous propose un Conte pour enfant « Raconte-moi une histoire… » – 14h30 pour les 6/10 ans – 15h15 pour les 6/10 ans..

Au Centre Culturel au 1er étage.

Limitée à 25 Personnes par séances de 30 minutes.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. EUR.

Avenue François Mitterrand Centre Cuturel

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

