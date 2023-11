Petit-déjeuner conté de Noël à la Médiathèque Avenue François Mitterrand Tonneins, 16 décembre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

La Médiathèque de Tonneins vous propose un petit-déjeuner conté de Noël par Agnès Le Part.

– Sur réservation auprès de la Médiathèque..

2023-12-16 fin : 2023-12-16

Avenue François Mitterrand Médiathèque

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Médiathèque de Tonneins invites you to a Christmas storytelling breakfast with Agnès Le Part.

– Bookings required at the Médiathèque.

La mediateca Tonneins le invita a un desayuno-cuentacuentos navideño con Agnès Le Part.

– Es necesario reservar en la Mediateca.

Die Mediathek von Tonneins bietet Ihnen ein weihnachtliches Märchenfrühstück mit Agnès Le Part.

– Mit Reservierung bei der Mediathek.

