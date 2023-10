Exposition « Café candide » à la Médiathèque Avenue François Mitterrand Tonneins, 6 novembre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Exposition de photographie sur les cafés avec la valise thématique prêtée par la Médiathèque Départementale..

2023-11-06 fin : 2023-11-14 . EUR.

Avenue François Mitterrand Médiathèque

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Photographic exhibition on cafés with the thematic suitcase loaned by the Médiathèque Départementale.

Exposición de fotografías de cafés utilizando el maletín temático cedido por la Médiathèque Départementale.

Fotoausstellung über Cafés mit dem Themenkoffer, der von der Mediathek des Departements ausgeliehen wird.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Val de Garonne