Conte « Histoires de chat et de souris » à la Médiathèque Avenue François Mitterrand Tonneins, 22 septembre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

La Médiathèque de Tonneins vous propose un spectacle conte « Histoires de chat et de souris » avec Nathalie M’Rica – Compagnie « Ma Fabrique à mots » (pour les 0 – 5 ans)..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Avenue François Mitterrand Médiathèque

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Médiathèque de Tonneins presents a storytelling show « Histoires de chat et de souris » with Nathalie M’Rica – Compagnie « Ma Fabrique à mots » (for 0 – 5 year olds).

La biblioteca multimedia de Tonneins organiza un espectáculo de cuentos titulado « Histoires de chat et de souris » con Nathalie M’Rica – Compagnie « Ma Fabrique à mots » (para niños de 0 a 5 años).

Die Mediathek in Tonneins bietet Ihnen eine Märchenvorstellung « Histoires de chat et de souris » mit Nathalie M’Rica – Compagnie « Ma Fabrique à mots » (für 0 – 5 Jahre).

