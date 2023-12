Concert du Nouvel An – Salvador ! Avenue François Mitterrand Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 17:00:00

fin : 2024-01-21 Concert offert par la Ville de Marmande – Salvador !

Gratuit (Réservation Obligatoire) à l'Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande.

Concert offert par la Ville de Marmande – Salvador !

Gratuit (Réservation Obligatoire) à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande.

Concert offert par la Ville de Marmande.

Salvador ! Quatre voix pour une éternelle bonne humeur ! Les grandes gueules à Cappella revisitent le répertoire d’un artiste hors norme.

Gratuit (Réservation Obligatoire) à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande.

– Sur présentation d’un justificatif de domicile et dans la limite de 5 Billets par foyer.

– A partir du jeudi 9 janvier 2024, la billetterie gratuite sera ouverte aux habitants extérieur à Marmande dans la mesure des places disponibles. EUR.

Avenue François Mitterrand Espace Expo

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

