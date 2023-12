Spectacle « Les Petits devant » du Conservatoire Maurice Ravel Avenue François Mitterrand Marmande, 20 janvier 2024, Marmande.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:30:00

fin : 2024-01-20

Les plus jeunes élèves du conservatoire se produiront à l’Espace Expo.

Danse classique, danse contemporaine, orchestres, Alto, Basson, Cor et Guitare regroupant plus d’une centaine d’élèves vous feront découvrir leur talent..

Avenue François Mitterrand Parc Exposition

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



