Euskararen urteroa : conférence sur le bertsularisme/Bertsolaritzari buruzko hitzaldia Avenue François Mitterrand Ciboure, 23 novembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Le bertsularisme sera à l’honneur tout le mois de novembre grâce à un partenariat avec l’association Bertsularien Lagunak ! Venez partager un beau moment en présence des bertsulari Miren Artetxe et Amets Arzallus et de la graphiste Marga Berra. Ils aborderont avec nous l’histoire du bertsolarisme et la place des femmes dans cette discipline. Et la soirée se conclura autour d’un verre et d’un bertso saioa !

Bertsularien Lagunak elkartearekin partaidetzan izanen gira bertsolaritzari omenaldia emateko azaroa osoan!

Mediatekara etorri azaroaren 23an, ostegunez, 19:00etatik aurrera une eder bat partekatzeko Miren Artetxe eta Amets Arzallus bertsolariekin eta Marga Berra diseinatzailearekin. Haien artean eta gurekin batera bertsolaritzaren historiaz eta emakumeek diziplina honetan izan duten lekuaz arituko dira. Jardunaldiaren amaieran trago bat edango dugu bertso saio batez goxatuz!.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . .

Avenue François Mitterrand Médiathèque

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bertsularism will be in the spotlight throughout November, thanks to a partnership with the Bertsularien Lagunak association! Come and share a wonderful moment in the presence of bertsulari Miren Artetxe and Amets Arzallus and graphic designer Marga Berra. They’ll talk to us about the history of bertsolaritza and the place of women in this discipline. The evening will conclude with a drink and a bertso saioa!

¡El bertsolarismo estará en el candelero durante todo el mes de noviembre gracias a una colaboración con la asociación Bertsularien Lagunak! Ven a compartir un momento maravilloso en presencia de las bertsolaris Miren Artetxe y Amets Arzallus y de la diseñadora gráfica Marga Berra. Nos hablarán de la historia del bertsolarismo y del lugar de la mujer en esta disciplina. La velada concluirá con una copa y ¡un bertso saioa!

Dank der Partnerschaft mit dem Verein Bertsularien Lagunak steht der Bertsularismus den ganzen November über im Mittelpunkt! Die Bertsulari Miren Artetxe und Amets Arzallus sowie die Grafikerin Marga Berra werden anwesend sein. Sie werden mit uns über die Geschichte des Bertsolarismus und die Stellung der Frauen in dieser Disziplin sprechen. Und der Abend wird mit einem Drink und einem Bertso saioa abgeschlossen!

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme Pays Basque