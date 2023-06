Gala de magie Avenue François Mitterrand Boé, 10 juin 2023, Boé.

Boé,Lot-et-Garonne

Le Lions Club Agen Val de Garonne organise un Gala de Magie avec Florette et Urgen..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Avenue François Mitterrand Espace culturel François Mitterrand

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Lions Club Agen Val de Garonne organizes a Magic Gala with Florette and Urgen.

El Club de Leones Agen Val de Garonne organiza una Gala Mágica con Florette y Urgen.

Der Lions Club Agen Val de Garonne veranstaltet eine Zaubergala mit Florette und Urgen.

