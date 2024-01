Soirée Pot au feu Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne, samedi 3 février 2024.

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:30:00

fin : 2024-02-03 23:30:00

Soirée pot-au-feu organisée par le Comité des Fêtes d’Aixe-sur-Vienne au Centre Culturel Jacques Prévert.

Le menu sera composé d’un apéritif, d’un potage, d’une assiette pot-au-feu, salade, fromages et dessert.

La soirée sera animée par DJ Bruno autour des années 60, 70, 80 et 90 !

De quoi se réchauffer et se dépenser autour d’une bonne assiette et d’une belle musique d’ambiance !

Avenue François Mitterrand

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Val de Vienne