Marché aux puces Avenue Foch Niederbronn-les-Bains Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains Marché aux puces Avenue Foch Niederbronn-les-Bains, 27 août 2023, Niederbronn-les-Bains. Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin Grand marché aux puces, places limitées. Restauration sur place..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 18:00:00. 0 EUR.

Avenue Foch

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Big flea market, limited places. Catering on site. Gran mercadillo, plazas limitadas. Catering in situ. Großer Flohmarkt, begrenzte Plätze. Verpflegung vor Ort.

