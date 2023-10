Finale du Concours de Jeunes Chorégraphes Avenue Foch Biarritz, 9 juin 2024, Biarritz.

Organisé par le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux et le CCN MBB dans le cadre du Pôle de Coopération Chorégraphique du Grand Sud-Ouest, avec le CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin, le Concours de jeunes chorégraphes de Ballet s’affirme comme un des concours de chorégraphies majeurs en Europe avec cette 4ème édition. Il reçoit le soutien du ministère de la Culture et du mécénat d’Aline Foriel-Destezet, de la Caisse des Dépôts et du Fonds de dotation Malandain pour la Danse. Ce concours sera doté de : – Deux résidences de création, l’une au sein des Ballets de l’Opéra National de Bordeaux et l’autre au sein du CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin. Ces résidences seront suivies de la diffusion des oeuvres ainsi créées. – Le Prix de Biarritz consistant en une bourse de 15 000 euros – Le Prix du public / Fondation de la Danse de 3 000 euros – Prix des professionnels de 3 000 euros..

Organized by the Ballet de l’Opéra National de Bordeaux and the CCN MBB as part of the Pôle de Coopération Chorégraphique du Grand Sud-Ouest, with the CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin, the 4th edition of the Young Ballet Choreographers Competition has established itself as one of Europe’s leading choreography competitions. It is supported by the French Ministry of Culture and the patronage of Aline Foriel-Destezet, the Caisse des Dépôts and the Fonds de dotation Malandain pour la Danse. The competition will be endowed with : – Two creative residencies, one at the Ballets de l’Opéra National de Bordeaux and the other at the CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin. These residencies will be followed by the dissemination of the works thus created. – The Biarritz Prize consists of a grant of 15,000 euros – The Public Prize / Fondation de la Danse of 3,000 euros – The Professional Prize of 3,000 euros.

Organizado por el Ballet de l’Opéra National de Bordeaux y el CCN MBB en el marco del Pôle de Coopération Chorégraphique du Grand Sud-Ouest, con el CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin, el Certamen de Jóvenes Coreógrafos de Ballet se consolida con esta 4ª edición como uno de los principales concursos coreográficos de Europa. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el mecenazgo de Aline Foriel-Destezet, la Caisse des Dépôts y el Fonds de dotation Malandain pour la Danse. Este concurso estará dotado con : – Dos residencias de creación, una en los Ballets de l’Opéra National de Bordeaux y otra en el CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin. Estas residencias irán seguidas de representaciones de las obras creadas. – El Premio de Biarritz consiste en una beca de 15.000 euros – El Premio del Público / Fondation de la Danse de 3.000 euros – El Premio Profesional de 3.000 euros.

Der vom Ballet de l’Opéra National de Bordeaux und dem CCN MBB im Rahmen des Pôle de Coopération Chorégraphique du Grand Sud-Ouest mit dem CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin organisierte Wettbewerb für junge Ballettchoreografen etabliert sich mit dieser vierten Ausgabe als einer der wichtigsten Choreografie-Wettbewerbe in Europa. Er wird vom französischen Kulturministerium unterstützt und von Aline Foriel-Destezet, der Caisse des Dépôts und dem Stiftungsfonds Malandain pour la Danse als Mäzenin gefördert. Der Wettbewerb wird dotiert mit : – Zwei kreative Residenzen, eine bei den Ballets de l’Opéra National de Bordeaux und die andere beim CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin. Auf diese Residenzen folgt die Ausstrahlung der so entstandenen Werke. – Der Prix de Biarritz besteht aus einem Stipendium in Höhe von 15.000 Euro – der Publikumspreis / Fondation de la Danse in Höhe von 3.000 Euro – der Preis für Fachleute in Höhe von 3.000 Euro.

