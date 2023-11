Malandain Ballet Biarritz – Mosaïque Avenue Foch Biarritz, 18 mai 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Sous le titre de Mosaïque, ce spectacle est une composition chorégraphique dont les motifs d’ornementation aussi riches que variés sont puisés dans le répertoire du Malandain Ballet Biarritz. De différentes époques, de formes et de tons changeants, ils entrelacent Mozart, Saint-Saëns, Chopin, Tchaïkovski et ainsi de suite pour mettre en relief des titres « Made in Danse » exprimant par leurs inflexions et leurs divers mouvements tous les sentiments, jusqu’à l’apothéose d’une mosaïque humaine unie dans l’intensité du Boléro de Ravel..

2024-05-18 fin : 2024-05-18 . .

Avenue Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Under the title Mosaïque, this show is a choreographic composition whose richly varied ornamentation motifs are drawn from the Malandain Ballet Biarritz repertoire. Of different eras, shapes and tones, they intertwine Mozart, Saint-Saëns, Chopin, Tchaikovsky and so on to highlight « Made in Danse » titles expressing every feeling through their inflections and diverse movements, culminating in the apotheosis of a human mosaic united in the intensity of Ravel’s Bolero.

Bajo el título Mosaïque, este espectáculo es una composición coreográfica cuyos motivos ornamentales, ricamente variados, proceden del repertorio del Ballet Malandain de Biarritz. De épocas diferentes, de formas y tonos cambiantes, entrelazan Mozart, Saint-Saëns, Chopin, Tchaikovsky, etc. para destacar títulos « Made in Dance » que expresan todo tipo de sentimientos a través de sus inflexiones y movimientos diversos, culminando en la apoteosis de un mosaico humano unido en la intensidad del Bolero de Ravel.

Unter dem Titel Mosaik ist diese Aufführung eine choreografische Komposition, deren ebenso reiche wie vielfältige Ornamentmotive aus dem Repertoire des Malandain Ballet Biarritz entnommen sind. Aus verschiedenen Epochen, mit wechselnden Formen und Tönen, verweben sie Mozart, Saint-Saëns, Chopin, Tschaikowsky und so weiter, um Titel « Made in Danse » hervorzuheben, die durch ihre Biegungen und verschiedenen Bewegungen alle Gefühle ausdrücken, bis hin zur Apotheose eines menschlichen Mosaiks, vereint in der Intensität des Bolero von Ravel.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Biarritz