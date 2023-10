Malandain Ballet Biarritz – Les Saisons Avenue Foch Biarritz, 30 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Pour sa nouvelle création, commande l’Opéra Royal de Versailles, Thierry Malandain réunit au sein d’un même programme les Quatre saisons de Vivaldi et les Quatre saisons composées par Giovanni Antonio Guido. Réunir ces deux compositions au sein d’un même programme s’avère un pari audacieux car en dehors du fait d’être contemporaines et de célébrer la nature, elles sont bien différentes.

Avec Les Saisons, Thierry Malandain poursuit avec cohérence le sillon creusé avec ses derniers ballets autour des rapports de l’Humanité avec le Vivant et la Nature..

For his latest creation, commissioned by the Opéra Royal de Versailles, Thierry Malandain brings together Vivaldi?s Four Seasons and the Four Seasons composed by Giovanni Antonio Guido. Bringing these two compositions together in the same program is an audacious gamble, because apart from being contemporary and celebrating nature, they are quite different.

With Les Saisons, Thierry Malandain consistently pursues the path he has blazed with his latest ballets, exploring the relationship between humankind and nature.

Para su nueva creación, encargada por la Ópera Real de Versalles, Thierry Malandain reúne las Cuatro Estaciones de Vivaldi y las Cuatro Estaciones compuestas por Giovanni Antonio Guido. Reunir estas dos composiciones en un mismo programa es una apuesta audaz, porque además de ser contemporáneas y celebrar la naturaleza, son muy diferentes.

Con Les Saisons, Thierry Malandain prosigue con coherencia el camino que ha abierto con sus últimos ballets, centrados en la relación del hombre con el Mundo Vivo y la Naturaleza.

Für seine neue Kreation im Auftrag der Opéra Royal de Versailles vereint Thierry Malandain Vivaldis Vier Jahreszeiten und die Vier Jahreszeiten von Giovanni Antonio Guido in einem Programm. Diese beiden Kompositionen in einem Programm zu vereinen, ist ein gewagtes Unterfangen, denn abgesehen davon, dass sie zeitgenössisch sind und die Natur feiern, sind sie doch sehr unterschiedlich.

Mit Les Saisons setzt Thierry Malandain konsequent die Furchen fort, die er mit seinen letzten Balletten über die Beziehung der Menschheit zu den Lebewesen und der Natur gezogen hat.

