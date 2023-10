Nuit du Trad’ – Stage d’accordéon diatonique Avenue Fernand Loubet, Saint-Girons (09) Nuit du Trad’ – Stage d’accordéon diatonique Avenue Fernand Loubet, Saint-Girons (09), 4 novembre 2023, . Nuit du Trad’ – Stage d’accordéon diatonique Samedi 4 novembre, 10h00 Avenue Fernand Loubet, Saint-Girons (09) 30€ A l’occasion de la 13e édition de la Nuit du Trad’, le groupe Biroussan organise un stage d’accordéon diatonique pour musiciens confirmés, mené par Léon Ollivier du groupe Bargainatt. Léon ne fournit pas de partition, la mélodie sera apprise tous ensemble, à l’oreille. Ensuite, nous placerons la rythmique, les différents accords et nous pourrons évoluer vers des voix différentes à la tierce… Le lieu exact reste à déterminer, mais l’atelier se tiendra à St Girons, le samedi 4 novembre, de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 avec un repas sorti du sac. Tarif 30€ – places limitées à 12 personnes. Informations/Inscriptions : Muriel – 06.24.76.01.12 ou par mail lesbiroussans@gmail.com source : événement Nuit du Trad’ – Stage d’accordéon diatonique publié sur AgendaTrad Avenue Fernand Loubet, Saint-Girons (09) Avenue Fernand Loubet, 09200 Saint-Girons, France [{« link »: « mailto:lesbiroussans@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45564 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

