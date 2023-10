Musiques Actuelles : Les Grandes Gueules croquent Henri Salvador Avenue Fayolle Guéret, 13 juin 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

De Zorro est arrivé à Minnie Petite Souris, un best of revisité avec talent…

Une éternelle bonne humeur, une profonde empathie pour le genre humain toutes générations confondues, illustrent à merveille le talent et la popularité d’Henri Salvador. Rien de tel qu’un quatuor vocal virtuose pour lui rendre hommage et faire découvrir au public quelques pépites inconnues.

Nos quatre compères mettent en œuvre des trésors d’inventivité et d’humour pour offrir un festin musical et joyeux…

Attention après cette limite, fin de saison :

Et oui, voici le dernier spectacle de la saison. A cette occasion, après le spectacle, nous vous convions, en compagnie des Grandes Gueules, à une petite collation et un petit verre, pendant lequel vous découvrirez les surprises que vous réserve la saison prochaine..

Avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



From Zorro est arrivé to Minnie Petite Souris, a best of revisited with talent?

Henri Salvador’s talent and popularity are perfectly illustrated by his eternal good humor and deep empathy for the human race, across all generations. There’s nothing like a virtuoso vocal quartet to pay tribute to him and introduce audiences to a few unknown nuggets.

Our four companions bring a wealth of inventiveness and humor to bear on a joyous musical feast?

Attention after this limit, end of season:

Yes, this is the last show of the season. After the show, we invite you and Les Grandes Gueules to join us for a snack and a drink, during which you’ll discover the surprises in store for next season.

Del Zorro est arrivé a Minnie Petite Souris, lo mejor revisitado con talento?

El talento y la popularidad de Henri Salvador están perfectamente ilustrados por su eterno buen humor y su profunda empatía por el género humano de todas las generaciones. Nada como un cuarteto vocal virtuoso para rendirle homenaje y presentar al público algunas pepitas por descubrir.

Nuestros cuatro compañeros derrochan inventiva y humor en un alegre festín musical..

Advertencia: después de este límite, la temporada llega a su fin:

Sí, éste es el último espectáculo de la temporada. Después del espectáculo, le invitamos a unirse a Les Grandes Gueules para tomar un aperitivo y una copa, y descubrir qué sorpresas le depara la próxima temporada.

Von Zorro bis Minnie Petite Souris, ein Best of mit Talent neu interpretiert?

Henri Salvadors Talent und seine Popularität werden durch seine immerwährende gute Laune und seine tiefe Empathie für die Menschen aller Generationen perfekt veranschaulicht. Es gibt nichts Besseres als ein virtuoses Gesangsquartett, um ihm die Ehre zu erweisen und dem Publikum einige unbekannte Nuggets zu präsentieren.

Unsere vier Kollegen setzen Schätze an Einfallsreichtum und Humor ein, um ein musikalisches und fröhliches Festmahl zu bieten?

Achtung, nach dieser Grenze ist die Saison zu Ende:

Dies ist die letzte Vorstellung der Saison. Zu diesem Anlass laden wir Sie nach der Vorstellung zusammen mit den Grandes Gueules zu einem kleinen Imbiss und einem kleinen Umtrunk ein, bei dem Sie erfahren, welche Überraschungen die nächste Saison für Sie bereithält.

