Musiques Actuelles : Chanson Plus Bifluorée Avenue Fayolle Guéret, 16 mars 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Pour leurs adieux au music-hall, un défilé de tubes, de parodies, de détournements et de facéties vocales…

Depuis 1985, après avoir sillonné les plus grandes scènes françaises( l’Olympia, le casino de paris, le printemps de Bourges…). Les trois mousquetaires de la chanson vous offrent leur concert d’adieu. C’est un véritable feu d’artifice, un best of de leurs plus grands succès, émaillé de nouvelles créations et de surprises extraites de leur dernier album.

Une magnifique manière pour eux de remercier le public qui les suit depuis si longtemps, toutes générations confondues…..

2024-03-16 fin : 2024-03-16 23:00:00. EUR.

Avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



For their farewell to music-hall, a parade of hits, parodies, detour and vocal facetiousness?

Since 1985, after having toured the greatest French stages (Olympia, Casino de Paris, Le printemps de Bourges?). The three musketeers of song offer you their farewell concert. It’s a real fireworks display, a best of of of their greatest hits, peppered with new creations and surprises from their latest album.

It’s a wonderful way for them to thank the public who have followed them for so long, across all generations….

Para su despedida del music-hall, un desfile de éxitos, parodias, malversaciones y carantoñas vocales?

Desde 1985, los tres mosqueteros han recorrido los mayores escenarios de Francia (el Olympia, el Casino de París, Le Printemps de Bourges…). Los tres mosqueteros de la canción le ofrecen su concierto de despedida. Un auténtico espectáculo de fuegos artificiales, una recopilación de sus grandes éxitos, salpicada de nuevas creaciones y sorpresas de su último álbum.

Es una magnífica forma de dar las gracias al público que les ha seguido durante tanto tiempo, a través de todas las generaciones?

Sie haben sich mit einer Parade von Hits, Parodien, Verdrehungen und Stimmwitz von der Music Hall verabschiedet

Seit 1985, nachdem sie die größten Bühnen Frankreichs (Olympia, Casino de Paris, Spring de Bourges?) bespielt haben. Die drei Musketiere des Chansons bieten Ihnen ihr Abschiedskonzert. Es ist ein wahres Feuerwerk, ein Best of ihrer größten Hits, gespickt mit neuen Kreationen und Überraschungen aus ihrem letzten Album.

Eine wunderbare Art, sich bei ihrem Publikum zu bedanken, das ihnen so lange gefolgt ist.

Mise à jour le 2023-08-25 par Creuse Tourisme