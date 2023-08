Théâtre : Quand toute la ville est sur le trottoir d’en face Avenue Fayolle Guéret, 15 février 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

La lente et pénible lutte contre l’addiction…

Comment s’en sortir lorsqu’on est toxicomane ? Comment voit-on le monde ? Comment nous voit-il ? Est-on jamais sûr de se réveiller, et dans quel état ? N’est-on jamais sûr du prochain pas ?

À travers la voix du résident en institution et celle de l’éducateur, grâce à la langue percutante de Jean Cagnard, nous traversons une très longue journée, peut-être infinie, pendant laquelle la vie a la nécessité de se réinventer, parfois de façon drôle et cocasse malgré la souffrance.

A partir de 14 ans..

2024-02-15 fin : 2024-02-15 22:00:00. EUR.

Avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The slow, painful battle against addiction?

How do you cope with addiction? How do you see the world? How does it see us? Can you ever be sure of waking up, and in what condition? Are we ever sure of our next step?

Through the voices of an institutionalized resident and an educator, and thanks to Jean Cagnard?s punchy language, we travel through a very long day, perhaps an infinite one, during which life needs to reinvent itself, sometimes in a funny and comical way despite the suffering.

Ages 14 and up.

¿La lenta y dolorosa batalla contra la adicción?

¿Cómo te enfrentas a la adicción? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo nos ve? ¿Puedes estar seguro alguna vez de despertarte, y en qué condiciones? ¿Puedes estar seguro alguna vez de cuál será tu próximo paso?

A través de las voces del residente en la institución y del educador, con el lenguaje contundente de Jean Cagnard, recorremos un día muy largo, quizá infinito, en el que la vida tiene que reinventarse, a veces de forma divertida y cómica a pesar del sufrimiento.

A partir de 14 años.

Der langsame und mühsame Kampf gegen die Sucht?

Wie kommt man aus der Sucht heraus? Wie sehen wir die Welt? Wie sieht sie uns? Ist es jemals sicher, dass man aufwacht und in welchem Zustand? Ist man sich des nächsten Schrittes nie sicher?

Mit der Stimme des Heimbewohners und des Erziehers und dank der eindringlichen Sprache von Jean Cagnard durchlaufen wir einen sehr langen, vielleicht unendlichen Tag, an dem das Leben sich neu erfinden muss, manchmal auf lustige und komische Weise trotz des Leidens.

Ab 14 Jahren.

