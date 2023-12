Roller Disco Avenue Fayolle Guéret, 1 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Venez tester la piste de roller en intérieur avec musique et boule à façettes !

Deux soirées Dj sont prévues : soirée blanche et soiree 80 !.

2023-12-26 fin : 2023-12-30 . .

Avenue Fayolle Gymnase

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and try out the indoor roller-skating rink, complete with music and ball!

Two DJ evenings are planned: soirée blanche and soiree 80!

Venga a probar la pista de patinaje cubierta, amenizada con música y petanca

Están previstas dos noches de DJ: soirée blanche y soiree 80

Testen Sie die Indoor-Rollschuhbahn mit Musik und Fassadenkugel!

Es sind zwei Dj-Abende geplant: soirée blanche und soiree 80!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Grand Guéret