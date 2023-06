INITIATION: PÊCHEZ EN FAMILLE Avenue Eugène Lerebourg Liverdun, 12 juin 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

Découvrez les joies de la pêche au pied de la ville haute de Liverdun dans un site répertorié à l’inventaire des sites et monuments naturels.

Cette initiation sera assurée par des moniteurs diplômés de la Fédération de Pêche et les bénévoles de l’AAPPMA Pêche et Nature du Toulois. Elle est réservée aux familles (min. 1 adulte + 1 enfant). Le matériel sera prêté.

Inscription obligatoire uniquement en ligne sur www.peche-54.fr

Tarif découverte 1 € par participant (votre contribution participe à la protection du milieu aquatique) – Age minimum :7 ans – matériel fourni

Présence d’un adulte obligatoire par famille. 10 places maximum par séance. (5 personnes par poste de pêche);

Accueil devant le camping 15 min avant la séance.

Programme de votre initiation:

> Présentation du site de pêche (cadre naturel, faune et flore locale)

> Les valeurs de la pêche et sa pratique en Meurthe-et-Moselle

> Initiation à la pêche au coup. Tout public

Mercredi à 09:30:00 ; fin : . 1 EUR.

Avenue Eugène Lerebourg Camping de Liverdun

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Discover the joys of foot fishing in the upper town of Liverdun, on a site listed in the inventory of natural sites and monuments.

This initiation will be led by qualified instructors from the Fédération de Pêche and volunteers from the AAPPMA Pêche et Nature du Toulois. It is reserved for families (min. 1 adult + 1 child). Equipment on loan.

Registration only online at www.peche-54.fr

Discovery fee: 1 ? per participant (your contribution helps protect the aquatic environment) – Minimum age: 7 years – Equipment provided

One adult per family required. maximum 10 places per session. (5 people per fishing station);

Reception in front of the campsite 15 min before the session.

Introductory program:

> Presentation of the fishing site (natural setting, local flora and fauna)

> Fishing values and practice in Meurthe-et-Moselle

> Introduction to spearfishing

Descubra los placeres de la pesca a pie en la parte alta de Liverdun, en un lugar inscrito en el inventario de lugares y monumentos naturales.

Este curso de iniciación será impartido por monitores cualificados de la Fédération de Pêche y voluntarios de la AAPPMA Pêche et Nature du Toulois. Está reservado a las familias (mín. 1 adulto + 1 niño). Se proporcionará material en préstamo.

Es necesario inscribirse en línea en www.peche-54.fr

Tasa de descubrimiento: 1? por participante (su contribución ayuda a proteger el medio acuático) – Edad mínima: 7 años – Material proporcionado

Se requiere un adulto por familia. máximo 10 plazas por sesión. (5 personas por puesto de pesca);

Recepción delante del camping 15 minutos antes de la sesión.

Programa de presentación:

> Presentación del lugar de pesca (entorno natural, flora y fauna locales)

> Los valores de la pesca y su práctica en Meurthe-et-Moselle

> Introducción a la pesca submarina

Entdecken Sie die Freuden des Fußangelns in der Oberstadt von Liverdun an einem Ort, der im Inventar der Stätten und Naturdenkmäler aufgeführt ist.

Diese Einführung wird von diplomierten Lehrern der Fédération de Pêche und den Freiwilligen des AAPPMA Pêche et Nature du Toulois durchgeführt. Sie ist Familien vorbehalten (mind. 1 Erwachsener + 1 Kind). Die Ausrüstung wird ausgeliehen.

Obligatorische Anmeldung nur online unter www.peche-54.fr

Entdeckungstarif 1 ? pro Teilnehmer (Ihr Beitrag trägt zum Schutz der aquatischen Umwelt bei) – Mindestalter :7 Jahre – Material wird bereitgestellt

Ein Erwachsener pro Familie muss anwesend sein. maximal 10 Plätze pro Sitzung. (5 Personen pro Angelplatz);

Empfang vor dem Campingplatz 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung.

Programm Ihrer Einführung:

> Vorstellung des Angelplatzes (natürliche Umgebung, lokale Fauna und Flora)

> Die Werte des Angelns und seine Ausübung in Meurthe-et-Moselle

> Einführung in das Angeln

