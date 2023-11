Matinée d’information orientation au Lycée maritime de Ciboure Avenue Eugène Corre Ciboure, 9 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Matinée de découverte des formations proposées par le Lycée maritime de Ciboure pour les jeunes après la 3e ou la Seconde (Bac Pro et CAP) : entretiens individuels et visite des installations pédagogiques..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:30:00. .

Avenue Eugène Corre Lycée maritime

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Morning of discovery of the training courses offered by the Lycée maritime de Ciboure for young people after 3e or Seconde (Bac Pro and CAP): individual interviews and tour of the teaching facilities.

Una mañana para conocer los cursos que ofrece el Lycée maritime de Ciboure a los jóvenes después de 3e o Seconde (Bac Pro y CAP): entrevistas individuales y visita de las instalaciones pedagógicas.

Vormittag zur Entdeckung der Ausbildungen, die das Lycée maritime de Ciboure für Jugendliche nach der 3. oder 2. Klasse anbietet (Bac Pro und CAP): Einzelgespräche und Besichtigung der pädagogischen Einrichtungen.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Pays Basque