Le RER Europa Avenue Eugène Brisson Bourges, 9 juillet 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Le RER Europa est un voyage d'une après-midi à la découverte de 5 lieux de la ruralité du Cher.

Réservation en ligne via le site de l’Office de Tourisme de Bourges sur : www.bourgesberrytourisme.com.

Vendredi 2023-07-09 13:30:00 fin : 2023-09-17 18:30:00. .

Avenue Eugène Brisson

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The RER Europa is a one-afternoon journey to discover 5 rural sites in the Cher region.

Book online via the Bourges Tourist Office website: www.bourgesberrytourisme.com

El RER Europa es un viaje de una tarde para descubrir 5 sitios rurales de la región de Cher.

Reservas en línea en la página web de la Oficina de Turismo de Bourges: www.bourgesberrytourisme.com

Die RER Europa ist eine Nachmittagsreise zu fünf Orten im ländlichen Cher.

Online-Reservierung über die Website des Fremdenverkehrsamts Bourges unter: www.bourgesberrytourisme.com

