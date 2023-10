Un après-midi de frissons Avenue Étienne Lecarpentier Cherbourg-en-Cotentin, 31 octobre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

– Loup garou de Thiercelieu Géant

– Concours de citrouille

– Crêpes et boissons de sorcière

– Déambulation aux lanternes

– Contes à frissonner

Et plus encore…

Rendez-vous au jardin public de Cherbourg.

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 19:00:00. .

Avenue Étienne Lecarpentier Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



– Thiercelieu Giant Werewolf

– Pumpkin contest

– Pancakes and witch’s drinks

– Lantern walk

– Scary tales

And much more…

Rendezvous at the Cherbourg public garden

– Hombre lobo gigante de Thiercelieu

– Concurso de calabazas

– Tortitas y bebidas de brujas

– Paseo de los farolillos

– Cuentos de miedo

Y mucho más…

Cita en los jardines públicos de Cherburgo

– Werwolf von Thiercelieu Riese

– Kürbis-Wettbewerb

– Crêpes und Hexengetränke

– Umzug mit Laternen

– Märchen zum Schaudern

Und noch mehr …

Treffpunkt im öffentlichen Garten von Cherbourg

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche