DÉFI DE NOËL – PISCINE LÉO-LAGRANGE Avenue Émile Claparède Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault DÉFI DE NOËL – PISCINE LÉO-LAGRANGE Avenue Émile Claparède Béziers, 26 décembre 2023, Béziers. Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 14:00:00

fin : 2024-01-06 16:00:00 Prêts à plonger dans l’esprit festif tout en restant actifs? La Piscine Léo Lagrange vous invite à participer à son incroyable Défi de Noël ! En duo, famille, amis venez-vous challenger sur un parcours chronométré de cinq épreuves (morpion, statique, basket, trampo, tapis).

Avenue Émile Claparède

Béziers 34500 Hérault Occitanie

