Dernière journée de « Toros y fiesta » de la saison. Pour l’occasion, Tienta à 11h (entrée libre) et gala taurin avec 2 toros de Gallon et 2 toros de Chaubet à 17h (entrée payante). Pour animer cette journée, bodega des arènes de 11h à 1h..

Last day of « Toros y fiesta » of the season. For the occasion, Tienta at 11am (free entry) and bullfighting gala with 2 Gallon toros and 2 Chaubet toros at 5pm (paying entry). To liven up the day, bodega in the bullring from 11am to 1am.

Último día de « Toros y fiesta » de la temporada. Para la ocasión, Tienta a las 11 h (entrada gratuita) y gala taurina con 2 toros de Gallon y 2 toros de Chaubet a las 17 h (entrada de pago). Para amenizar la jornada, habrá una bodega en la plaza de toros de 11h a 1h.

Letzter Tag von « Toros y fiesta » in dieser Saison. Zu diesem Anlass gibt es um 11 Uhr eine Tienta (freier Eintritt) und um 17 Uhr eine Stierkampfgala mit 2 Toros von Gallon und 2 Toros von Chaubet (Eintritt zahlbar). Um diesen Tag zu beleben, gibt es von 11 bis 1 Uhr eine Bodega in der Arena.

