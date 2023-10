Méandres Avenue Elsa Triolet Marseille 8e Arrondissement, 24 novembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le 24 novembre à 18h, à la Bibliothèque-Médiathèque Municipale de Bonneveine Léon G. Gros..

2023-11-24 18:00:00 fin : 2023-11-24 . .

Avenue Elsa Triolet Bibliothèque-Médiathèque Municipale de Bonneveine Léon G. Gros

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See you on November 24 at 6pm, at the Bibliothèque-Médiathèque Municipale de Bonneveine Léon G. Gros.

Nos vemos el 24 de noviembre a las 18.00 horas en la Bibliothèque-Médiathèque Municipale de Bonneveine Léon G. Gros.

Wir treffen uns am 24. November um 18 Uhr in der Bibliothèque-Médiathèque Municipale de Bonneveine Léon G. Gros.

Mise à jour le 2023-10-10 par Ville de Marseille