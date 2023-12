Dimanche dansant Avenue Élie Samson Langon Catégories d’Évènement: Gironde

Début : 2024-01-07 14:30:00

Début : 2024-01-07 14:30:00

fin : 2024-01-07 Les Abeilles de Langon, en partenariat avec la municipalité organisent un Dimanche Dansant.

Animé par l’orchestre Jean-Louis Vincent. Le prix inclut une boisson et une pâtisserie.

Réservation possible à partir du 15 décembre..

Avenue Élie Samson Espace Claude Nougaro

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

