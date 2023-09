Salle des fêtes – Spectacle de la Compagnie l’Annexe Avenue Elie Samson Langon, 16 novembre 2023, Langon.

Langon,Gironde

Un trio de jeunes urbains se lance dans un nouveau projet de vie : acheter le site d’une ancienne usine dans un village, à la campagne, pour le rénover et y habiter. Mais très vite, rien ne va se passer comme prévu. Ils vont être confrontés à la réalité des préoccupations des habitants et se retrouver au milieu d’enjeux politiques auxquels ils ne sont pas préparés.

Portée par dix comédiens dans le huis clos de la salle des fêtes du village, cette pièce amène une réflexion sur l’utopie, la désillusion, et les bouleversements de notre société.

Baptiste Amann a l’art de tisser des fresques intimes et politiques. Son écriture dessine avec humour, poésie et talent de nouvelles légendes pour notre temps.

Pour toutes et tous à partir de 14 ans

Durée : 2h15

Coorganisation Iddac/Coréalisation avec l’OARA.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 22:30:00. EUR.

Avenue Elie Samson Espace Claude Nougaro

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A trio of young urbanites embark on a new life project: to buy the site of an old factory in a village in the countryside, to renovate it and live there. But nothing soon goes according to plan. They are confronted with the real concerns of the local people, and find themselves in the middle of political issues for which they are not prepared.

Performed by ten actors in the confines of the village hall, this play reflects on utopia, disillusionment and the upheavals of our society.

Baptiste Amann has a talent for weaving intimate and political frescoes. With humor, poetry and talent, his writing creates new legends for our times.

For all ages 14 and up

Running time: 2h15

Coorganization Iddac/Corealization with OARA

Un trío de jóvenes urbanitas se embarca en un nuevo proyecto de vida: comprar el solar de una antigua fábrica en un pueblo del campo, reformarlo y vivir allí. Pero muy pronto, nada sale según lo previsto. Se enfrentan a las verdaderas preocupaciones de la población local y se encuentran en medio de cuestiones políticas para las que no están preparados.

Representada por diez actores en la sala de fiestas del pueblo, esta obra reflexiona sobre la utopía, la desilusión y las convulsiones de nuestra sociedad.

Baptiste Amann tiene talento para tejer frescos íntimos y políticos. Su escritura dibuja nuevas leyendas para nuestro tiempo con humor, poesía y talento.

Para mayores de 14 años

Duración: 2h 15min

Coorganización Iddac/Corealización con OARA

Ein Trio junger Leute aus der Großstadt startet einen neuen Lebensentwurf: Sie wollen ein altes Fabrikgelände in einem Dorf auf dem Land kaufen, es renovieren und dort wohnen. Doch schon bald läuft nichts mehr wie geplant. Sie werden mit den realen Sorgen der Bewohner konfrontiert und finden sich inmitten von politischen Herausforderungen wieder, auf die sie nicht vorbereitet sind.

Das Stück wird von zehn Schauspielern in der geschlossenen Atmosphäre des Festsaals des Dorfes aufgeführt und regt zum Nachdenken über Utopie, Desillusionierung und die Umwälzungen in unserer Gesellschaft an.

Baptiste Amann hat die Kunst, intime und politische Fresken zu weben. Sein Schreiben zeichnet mit Humor, Poesie und Talent neue Legenden für unsere Zeit.

Für alle ab 14 Jahren

Dauer: 2 Std. 15 Min

Co-Organisation Iddac/Korealisierung mit OARA

Mise à jour le 2023-09-01 par OT Sauternes Graves Landes Girondines