6ème édition Fête de la récup’ Avenue Elie Samson Langon, 4 novembre 2023, Langon.

Langon,Gironde

Riche de ses premières éditions, le Sictom du Sud-Gironde, en partenariat avec la mairie de Langon, organise la 6ème édition de la Fête de la Récup’ à l’espace Claude Nougaro le samedi 4 novembre à partir de 10h00.

A 17h30, un spectacle de Vincent Macias clôturera l’événement. Cette manifestation a pour objectif de promouvoir la réparation, le réemploi, la seconde vie des objets en valorisant les acteurs et initiatives locales.

Venez partager un moment convivial avec au programme :

Un espace réparation : Venez apprendre à réparer vos objets !

Une zone de gratuité : Donnez et/ou prenez ce que vous voulez. Tout est gratuit !

Des ateliers créatifs pour petits et grands

Un marché des recycleurs : démonstration, vente, exposition

Un espace extérieur autour du gaspillage alimentaire, du broyage…

Un espace restauration et buvette.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 19:00:00.

Avenue Elie Samson Espace Claude Nougaro

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Building on the success of its first editions, the Sictom du Sud-Gironde, in partnership with Langon town council, is organizing the 6th Fête de la Récup? at the Espace Claude Nougaro on Saturday, November 4, starting at 10:00 am.

At 5:30 pm, a show by Vincent Macias will close the event. The aim of this event is to promote repair, reuse and the second life of objects, by highlighting local players and initiatives.

Come and share a convivial moment with us:

A repair area: Come and learn how to repair your objects!

A free zone: Give and/or take what you want. It’s all free!

Creative workshops for young and old

A recyclers’ market: demonstrations, sales and exhibitions

An outdoor area dedicated to food waste, shredding, etc

Food and refreshment area

Tras el éxito de sus primeras ediciones, el Sictom du Sud-Gironde, en colaboración con el ayuntamiento de Langon, organiza la 6ª Fiesta de la Reconstrucción en el Espace Claude Nougaro el sábado 4 de noviembre a partir de las 10.00 horas.

A las 17.30 h, un espectáculo de Vincent Macias clausurará el evento. El objetivo de este acontecimiento es promover la reparación, la reutilización y la segunda vida de los objetos, poniendo de relieve a los actores y las iniciativas locales.

Venga a compartir con nosotros un momento de convivencia:

Una zona de reparación: ¡Venga y aprenda a reparar sus objetos!

Una zona libre: Da y/o toma lo que quieras. ¡Todo es gratis!

Talleres creativos para grandes y pequeños

Un mercado de recicladores: demostraciones, ventas y exposiciones

Una zona al aire libre para aprender sobre residuos alimentarios, trituración, etc

Una zona de comida y refrescos

Das Sictom du Sud-Gironde organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Langon am Samstag, den 4. November ab 10.00 Uhr die 6.

Um 17.30 Uhr wird die Veranstaltung mit einer Show von Vincent Macias abgeschlossen. Ziel der Veranstaltung ist es, die Reparatur, die Wiederverwendung und das zweite Leben von Gegenständen zu fördern, indem lokale Akteure und Initiativen aufgewertet werden.

Kommen Sie und verbringen Sie einen geselligen Moment mit dem Programm:

Eine Reparaturzone: Lernen Sie, wie Sie Ihre Gegenstände reparieren können!

Eine Gratiszone: Geben und/oder nehmen Sie, was Sie wollen. Alles ist kostenlos!

Kreative Workshops für Groß und Klein

Ein Markt der Recycler: Vorführung, Verkauf, Ausstellung

Ein Außenbereich zum Thema Lebensmittelverschwendung, Schreddern usw

Ein Bereich für Essen und Trinken

