Dimanche dansant Avenue Élie Samson Langon, 15 octobre 2023, Langon.

Langon,Gironde

Les Abeilles de Langon, en partenariat avec la municipalité organisent un Dimanche Dansant.

Animé par l’orchestre Los Amigos.

Le prix inclut une boisson et une pâtisserie.

Réservation à partir du 1er octobre..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Avenue Élie Samson Espace Claude Nougaro

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Abeilles de Langon, in partnership with the municipality, are organizing a Sunday Dance.

Entertainment by Los Amigos.

Price includes a drink and a pastry.

Reservations from October 1.

Les Abeilles de Langon, en colaboración con el ayuntamiento, organizan un baile dominical.

Actuación de Los Amigos.

El precio incluye una bebida y un pastelito.

Reservas a partir del 1 de octubre.

Die Bienen von Langon organisieren in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung einen Tanzsonntag.

Animiert vom Orchester Los Amigos.

Der Preis beinhaltet ein Getränk und ein Gebäckstück.

Reservierungen ab dem 1. Oktober.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Sauternes Graves Landes Girondines