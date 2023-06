Croisière gourmande Graves et Sauternes Avenue Élie Samson Langon, 28 juillet 2023, Langon.

Langon,Gironde

Participez à un apéritif dinatoire sur la Garonne, au coucher du soleil, en présence des vignerons des AOC Graves et Sauternes-Barsac.

BOUCHÉES SALÉES

Pizza, quiche, croissant pesto,

Toast tomates confites à l’ail mousse de chèvre à la ciboulette,

Toast bayonne pesto et parmesan,

Navette rillette de thon aux herbes fraîches,

Burger lomo grillé guacamole et chips d’oignon,

Blinis saumon fumé chantilly au citron

BOUCHÉES SUCRÉES

Tartelette mangue vanille

Dune caramel beurre salé

Mousse au chocolat, brisure de spéculos

Deux verres de vin inclus (ou sans alcool) puis, en complément, achat possible directement auprès des vignerons ou à bord du bateau (pour les softs).

Réservation obligatoire..

2023-07-28

Avenue Élie Samson Ponton Hazembat

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us for an aperitif dinner on the Garonne at sunset, in the presence of Graves and Sauternes-Barsac winemakers.

SAVORY BITES

Pizza, quiche, pesto croissant,

Toast tomato confit with garlic, goat?s cheese mousse with chives,

Bayonne pesto and parmesan toast,

Tuna rillette with fresh herbs,

Grilled lomo burger with guacamole and onion chips,

Smoked salmon blinis with lemon whipped cream

SWEET BITES

Mango and vanilla tartlet

Salted butter caramel dune

Chocolate mousse with speculos bits

Two glasses of wine included (or non-alcoholic), plus the option of buying directly from the winemakers or on board (for soft drinks).

Reservations required.

Acompáñenos en un aperitivo y una cena a orillas del Garona, al atardecer, en presencia de viticultores de las DOC Graves y Sauternes-Barsac.

BOCADOS SALADOS

Pizza, quiche, croissant al pesto,

Tostada con tomate confitado y ajo, mousse de queso de cabra y cebollino,

Tostada de pesto de Bayona y parmesano,

Rillette de atún con hierbas frescas,

Hamburguesa de lomo a la plancha con guacamole y patatas fritas de cebolla,

Blinis de salmón ahumado con nata montada al limón

BOCADOS DULCES

Tartaleta de mango y vainilla

Duna de caramelo de mantequilla salada

Mousse de chocolate con trocitos de speculus

Dos copas de vino incluidas (o sin alcohol) y, además, puede comprar vino directamente a los vinicultores o a bordo del barco (para los refrescos).

Imprescindible reservar.

Nehmen Sie an einem Aperitif-Dinner auf der Garonne bei Sonnenuntergang teil, bei dem die Winzer der AOC Graves und Sauternes-Barsac anwesend sind.

SALZIGE HÄPPCHEN

Pizza, Quiche, Croissant mit Pesto,

Toast mit kandierten Tomaten und Knoblauch, Ziegenkäse mit Schnittlauch,

Toast Bayonne Pesto und Parmesan,

Navette Rillette vom Thunfisch mit frischen Kräutern,

Burger gegrillte Lomo Guacamole und Zwiebelchips,

Blinis Räucherlachs mit Zitronenaufschlag

SÜSSE HÄPPCHEN

Mango-Vanille-Törtchen

Dune Karamell mit gesalzener Butter

Schokoladenmousse, Spekulatiusbruch

Zwei Gläser Wein inklusive (oder alkoholfrei), danach zusätzlich Kauf direkt bei den Winzern oder an Bord des Schiffes möglich (für Softdrinks).

Reservierung erforderlich.

