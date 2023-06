Croisière clair de lune Avenue Élie Samson Langon, 15 juillet 2023, Langon.

Langon,Gironde

Laissez-vous porter par les eaux de la Garonne en comtemplant le patrimoine sur les rives du fleuve. Commentaires assurés par le capitaine, sur l’histoire de la navigation, de la pêche, la vie du fleuve et vous racontant l’histoire de la navigation et de la pêche. Pendant cette croisière, nous profiterons d’un magnifique coucher de soleil !

Départ assuré avec un minimum de 10 participants.

En option, petite restauration, réservation obligatoire jusqu’à 24h avant le départ : planches gasconne ou végétarienne, camembert rôti, assiette d’huîtres, etc..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 21:30:00. EUR.

Avenue Élie Samson Ponton Hazembat

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let the waters of the Garonne carry you along as you contemplate the heritage on the river’s banks. Commentary by the captain on the history of navigation, fishing and river life. During the cruise, we’ll enjoy a magnificent sunset!

Departure guaranteed with a minimum of 10 participants.

Optional snacks (reservation required up to 24 hours before departure): Gascon or vegetarian boards, roast camembert, oyster platter, etc.

Déjese llevar por las aguas del Garona mientras contempla el patrimonio a orillas del río. El capitán comentará la historia de la navegación, la pesca y la vida del río. Durante este crucero, ¡disfrutaremos de una magnífica puesta de sol!

Salida garantizada con un mínimo de 10 participantes.

Aperitivos opcionales (previa reserva hasta 24 horas antes de la salida): platos gascones o vegetarianos, camembert asado, plato de ostras, etc.

Lassen Sie sich auf dem Wasser der Garonne treiben und betrachten Sie das Kulturerbe am Flussufer. Der Kapitän kommentiert die Geschichte der Schifffahrt, des Fischfangs und des Lebens auf dem Fluss und erzählt Ihnen die Geschichte der Schifffahrt und des Fischfangs. Während dieser Bootsfahrt werden wir einen wunderschönen Sonnenuntergang genießen!

Abfahrt erfolgt bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen.

Optional kleine Verpflegung, Reservierung bis 24 Stunden vor Abfahrt erforderlich: Gascogne- oder vegetarische Bretter, gebratener Camembert, Austernteller etc.

