Croisière naturaliste Avenue Élie Samson Langon, 13 juillet 2023, Langon.

Langon,Gironde

Corentin Sauvaget, animateur nature, vous accompagne pour cette croisière d’une heure trente et vous propose d’observer et de comprendre les paysages de Garonne.

Réservation obligatoire..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 17:00:00. EUR.

Avenue Élie Samson Ponton Hazembat

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Nature guide Corentin Sauvaget accompanies you on this hour-and-a-half cruise to observe and understand the Garonne landscape.

Reservations required.

Corentin Sauvaget, guía de naturaleza, le acompañará en este crucero de una hora y media para observar y comprender los paisajes del Garona.

Imprescindible reservar.

Der Naturvermittler Corentin Sauvaget begleitet Sie auf dieser eineinhalbstündigen Bootsfahrt und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Landschaften der Garonne zu beobachten und zu verstehen.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Sauternes Graves Landes Girondines