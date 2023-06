Croisière goûter et jeux de société Avenue Élie Samson Langon, 11 juillet 2023, Langon.

Langon,Gironde

Venez jouer dans un cadre d’exception et profiter d’un moment gourmand. 1h30 de navigation sur la péniche l’Hermine avec un panier goûter composé de produits rigoureusement sélectionnés par l’épicerie fine Tonka (boisson fraîche incluse). Un animateur de la Ludothèque Éphémère vous propose différents jeux de plateaux à bord.

Réservation obligatoire..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 17:00:00. EUR.

Avenue Élie Samson Ponton Hazembat

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and play in an exceptional setting and enjoy a gourmet moment. 1h30 sailing time on the Hermine barge, with a snack basket featuring products carefully selected by Tonka delicatessen (cool drinks included). An animator from the Ludothèque Éphémère offers a variety of board games on board.

Reservations required.

Venga a jugar en un marco excepcional y disfrute de un momento gastronómico. 1h30 de navegación en la gabarra Hermine, con una cesta de aperitivos compuesta por productos cuidadosamente seleccionados por la charcutería Tonka (bebidas frías incluidas). Un animador de la Ludothèque Éphémère estará a su disposición para jugar a bordo a diversos juegos de mesa.

Imprescindible reservar.

Spielen Sie in einer außergewöhnlichen Umgebung und genießen Sie einen Moment der Gaumenfreuden. 1,5 Stunden Fahrt auf dem Hausboot l’Hermine mit einem Snackkorb, der aus sorgfältig ausgewählten Produkten des Feinkostladens Tonka besteht (kühles Getränk inbegriffen). Ein Animateur der Ludothèque Éphémère bietet Ihnen an Bord verschiedene Brettspiele an.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Sauternes Graves Landes Girondines