Croisière vigneronne Avenue Élie Samson Langon, 30 juin 2023, Langon.

Langon,Gironde

Le temps d’une croisière, venez découvrir notre terroir viticole : à chaque croisière, un viticulteur différent.

– Découverte de notre patrimoine et de l’histoire de la navigation

– Croisière commentée

– Une sortie dédié aux familles et aux amis

Durée : deux heures environ (en fonction de la marée, la balade peut durer un peu plus longtemps)

Sur réservation.

Départ assuré avec un minimum de 10 participants.

En option, petite restauration, réservation obligatoire jusqu’à 24h avant le départ : planches gasconne ou végétarienne, camembert rôti, assiette d’huîtres, etc..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 20:00:00. EUR.

Avenue Élie Samson Ponton Hazembat

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take a cruise and discover our winegrowing terroir: each cruise features a different winegrower.

– Discover our heritage and the history of navigation

– Commented cruise

– An outing dedicated to families and friends

Duration: approx. two hours (depending on the tide, the cruise may last a little longer)

Reservations required.

Departure guaranteed with a minimum of 10 participants.

Optional snacks (reservation required up to 24 hours before departure): Gascon or vegetarian platters, roast camembert, oyster platter, etc.

Embarque en un crucero y descubra nuestra región vitivinícola: cada crucero está protagonizado por un viticultor diferente.

– Descubra nuestro patrimonio y la historia de la navegación

– Crucero comentado

– Una excursión dedicada a las familias y los amigos

Duración: aproximadamente dos horas (dependiendo de la marea, el viaje puede durar un poco más)

Reserva obligatoria.

Salida garantizada con un mínimo de 10 participantes.

Aperitivos opcionales (reserva obligatoria hasta 24 horas antes de la salida): platos gascones o vegetarianos, camembert asado, plato de ostras, etc.

Entdecken Sie während einer Kreuzfahrt unser Weinbaugebiet: Auf jeder Kreuzfahrt ein anderer Winzer.

– Entdecken Sie unser Kulturerbe und die Geschichte der Schifffahrt

– Kommentierte Kreuzfahrt

– Ein Ausflug, der Familien und Freunden gewidmet ist

Dauer: ca. zwei Stunden (je nach Gezeiten kann die Fahrt etwas länger dauern)

Nur mit vorheriger Reservierung.

Abfahrt bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen.

Optional kleine Verpflegung, Reservierung bis 24 Stunden vor der Abfahrt erforderlich: Gascogne- oder vegetarische Bretter, gebratener Camembert, Austernteller etc.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Sauternes Graves Landes Girondines