La récré de Noël Avenue Edouard VII Biarritz, 9 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Après-midi récréatif destinés aux enfants de 3 à 10 ans, organisés sous forme de garderie au salon Diane du Casino municipal.

De nombreuses activités, encadrées par des professionnels, sont au programme : maquillage, tatouage, ateliers créatifs (décoration chocolat, suspension en bois et boules de Noël…), coloriage géant, jeux de construction en bois, coin lecture…

L’accès libre gratuit – dans la limite des places disponibles..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

Avenue Edouard VII Casino Municipal / Salon Diane

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A fun-filled afternoon for children aged 3 to 10, organized in the form of a day-care center in the Diane Lounge at the Casino Municipal.

The program includes make-up, tattooing, creative workshops (chocolate decoration, wooden hangers, Christmas baubles, etc.), giant coloring pages, wooden construction games, a reading corner?

Free admission – subject to availability.

Tarde recreativa para niños de 3 a 10 años, organizada en forma de guardería en el salón Diane del Casino municipal.

El programa incluye un amplio abanico de actividades, todas ellas supervisadas por profesionales: pintura de caras, tatuajes, talleres creativos (decoración con chocolate, colgadores de madera y chucherías navideñas, etc.), coloreado gigante, juegos de construcción con madera, rincón de lectura, etc

Entrada gratuita – sujeta a disponibilidad.

Freizeitnachmittage für Kinder von 3 bis 10 Jahren, die in Form einer Kinderbetreuung im Diane-Salon des Stadtcasinos organisiert werden.

Auf dem Programm stehen zahlreiche Aktivitäten unter professioneller Anleitung: Schminken, Tätowieren, kreative Workshops (Schokoladendekoration, Holzaufhänger und Weihnachtskugeln…), Riesenmalen, Holzbaukästen, Leseecke…

Der Eintritt ist frei und kostenlos – solange Plätze verfügbar sind.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Biarritz