Journée de la Petite Enfance Avenue Édouard VII Biarritz, 14 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

De 9h30 à 11h30 : Ateliers sur les thèmes de la Découverte, la motricité, la communication, la détente et l’information.

– Musique ( crèche de Biarritz)

– Cirque ( association Ballabulle)

– Yoga ( Institut yoga et santé)

– Snoezelen : stimulation multisensorielle ( crèche Ohakoa)

– Contes et histoires

– Atelier sensoriel ( micro-crèche les Petits Elfes et Ludo 64)

– Stand information et parentalité ( Relais Petite Enfance)

– Espace bébé ( association le trait d’union)

– Espace convivialité ( crèches de Biarritz et Maria Pia)

A 11h30 : spectacle

Conte musical pour imaginer, rêver,grandir, ou redevenir un enfant proposé par la compagnie Le Chant des histoires..

2023-10-14

Avenue Édouard VII Casino Municipal

64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9:30 am to 11:30 am: Workshops on discovery, motor skills, communication, relaxation and information.

– Music (Biarritz crèche)

– Circus ( Ballabulle association)

– Yoga (Institut yoga et santé)

– Snoezelen: multisensory stimulation ( crèche Ohakoa)

– Storytelling

– Sensory workshop ( Petits Elfes and Ludo 64 micro-creches)

– Information and parenting stand (Relais Petite Enfance)

– Baby area ( association le trait d’union)

– Social area (Biarritz and Maria Pia crèches)

At 11:30 am: show

A musical tale for imagining, dreaming, growing up, or becoming a child again, presented by the Le Chant des histoires company.

De 9.30 a 11.30 h: Talleres sobre los temas del descubrimiento, la motricidad, la comunicación, la relajación y la información.

– Música (guardería de Biarritz)

– Circo (asociación Ballabulle)

– Yoga (Institut yoga et santé)

– Snoezelen: estimulación multisensorial (guardería Ohakoa)

– Cuentacuentos

– Taller sensorial (Petits Elfes y Ludo 64)

– Stand de información y crianza (Relais Petite Enfance)

– Espacio bebé (asociación Le trait d’union)

– Espacio social (guarderías Biarritz y Maria Pia)

A las 11.30 h: espectáculo

Un cuento musical para imaginar, soñar, crecer o volver a ser niño, interpretado por la compañía Le Chant des histoires.

Von 9:30 bis 11:30 Uhr: Workshops zu den Themen Entdecken, Motorik, Kommunikation, Entspannung und Information.

– Musik ( Krippe in Biarritz)

– Zirkus ( Verein Ballabulle)

– Yoga ( Institut yoga et santé)

– Snoezelen: multisensorische Stimulation ( Krippe Ohakoa)

– Märchen und Geschichten

– Sensorik-Workshop ( Mikrokrippe Les Petits Elfes und Ludo 64)

– Informationsstand und Elternschaft ( Relais Petite Enfance)

– Babybereich ( Verein le trait d’union)

– Geselliger Bereich ( Krippen Biarritz und Maria Pia)

Um 11.30 Uhr: Schauspiel

Musikalisches Märchen, um sich vorzustellen, zu träumen, zu wachsen oder wieder ein Kind zu werden, angeboten von der Compagnie Le Chant des histoires.

