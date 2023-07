Le Temps d’Aimer la Danse : Beaver Dam Company – All I need Avenue Edouard VII Biarritz, 17 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

En quelques années, la Beaver Dam est devenue l’une des compagnies européennes les plus en vue. Son chorégraphe Edouard Hue, héritier de la danse israélienne d’Hofesh Shechter, affirme ici avec intensité la singularité de son écriture.

Influencé par le jeu de go, il réunit neuf danseurs puissants sur la douce musique électro de Jonathan Soucasse et des extraits de discours politique. Le corps est sollicité à l’extrême, la performance physique transcende le mouvement tout en incarnant un regard sur le monde, un besoin fondamental d’humanité et de recherche d’harmonie. La dynamique du groupe est portée par une troupe virtuose. L’ensemble galvanise et la fluidité des gestes se confond avec un engagement viscéral. Édouard Hue avec sa danse expressionniste et physique est aujourd’hui l’un des chorégraphes les plus passionnants de sa génération.

Durée : 1h.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Avenue Edouard VII Théâtre du Casino Municipal

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In just a few years, Beaver Dam has become one of Europe?s leading companies. Its choreographer Edouard Hue, heir to the Israeli dance of Hofesh Shechter, asserts here with intensity the singularity of his writing.

Influenced by the game of go, he brings together nine powerful dancers to the gentle electro music of Jonathan Soucasse and excerpts from political speeches. The body is stretched to the limit, and physical performance transcends movement while embodying a view of the world, a fundamental need for humanity and the search for harmony. The group dynamic is carried by a virtuoso cast. The ensemble galvanizes, and the fluidity of gesture blends with visceral commitment. Édouard Hue, with his expressionist, physical dance, is one of the most exciting choreographers of his generation.

Running time: 1 hour

En pocos años, Beaver Dam se ha convertido en una de las compañías más destacadas de Europa. Su coreógrafo Edouard Hue, heredero de la danza israelí de Hofesh Shechter, afirma aquí con intensidad la singularidad de su escritura.

Influenciado por el juego del go, reúne a nueve poderosos bailarines al son de la suave música electro de Jonathan Soucasse y de extractos de discursos políticos. El cuerpo se estira hasta el límite, y la representación física trasciende el movimiento al tiempo que encarna una forma de ver el mundo, una necesidad fundamental de la humanidad y la búsqueda de la armonía. La dinámica de grupo es llevada por un reparto virtuoso. El conjunto es galvanizador, y la fluidez de los movimientos se funde con un compromiso visceral. Con su danza expresionista y física, Édouard Hue es uno de los coreógrafos más apasionantes de su generación.

Duración: 1 hora

Innerhalb weniger Jahre ist die Beaver Dam zu einer der profiliertesten europäischen Kompanien geworden. Ihr Choreograf Edouard Hue, Erbe des israelischen Tanzes von Hofesh Shechter, bekräftigt hier mit Intensität die Einzigartigkeit seiner Handschrift.

Beeinflusst vom Go-Spiel, vereint er neun kraftvolle Tänzer zu der sanften Elektro-Musik von Jonathan Soucasse und Auszügen aus politischen Reden. Der Körper wird bis zum Äußersten beansprucht, die körperliche Leistung transzendiert die Bewegung und verkörpert gleichzeitig einen Blick auf die Welt, ein Grundbedürfnis nach Menschlichkeit und die Suche nach Harmonie. Die Dynamik der Gruppe wird von einem virtuosen Ensemble getragen. Das Ensemble vereint sich und die fließenden Bewegungen verschmelzen mit einem tief empfundenen Engagement. Édouard Hue ist mit seinem expressionistischen und körperbetonten Tanz heute einer der aufregendsten Choreografen seiner Generation.

Dauer: 1 Stunde

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Biarritz