Le Temps d’Aimer la Danse : Hessisches Staatsballett / Wiesbaden Darmstadt – Gerade Now ! Avenue Edouard VII Biarritz, 15 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

La venue du Ballet de Wiesbaden-Darmstadt au festival est un évènement à double titre. Lors de deux soirées il sera proposé de faire un tour des chorégraphes les plus marquants de la scène internationale et d’apprécier le talent de cette troupe, considérée comme l’une des plus belles d’Europe.

Gerade NOW ! (Juste maintenant !) telle une invitation à ne pas manquer, cette soirée rare qui réunit l’enfant du pays Martin Harriague invité par le Ballet de Wiesbaden-Darmstadt à partager la soirée avec Marco Goeke, chorégraphe anciennement associé au Nederlands Dans Theater. S’il s’agit bien d’une nouvelle reconnaissance de Martin Harriague sur la scène internationale, c’est aussi l’occasion de retrouver dans cette création le regard aigu et sensible que porte le chorégraphe sur le monde.

Durée : 1h20.

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . .

Avenue Edouard VII Théâtre du Casino Municipal

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The arrival of the Wiesbaden-Darmstadt Ballet at the festival is a double event. Over the course of two evenings, it will be possible to take a tour of the most striking choreographers on the international scene and appreciate the talent of this troupe, considered to be one of the finest in Europe.

Gerade NOW! (Just Now!) is a not-to-be-missed invitation to a rare evening featuring local boy Martin Harriague, invited by the Wiesbaden-Darmstadt Ballet to share the evening with Marco Goeke, choreographer formerly associated with Nederlands Dans Theater. If this is a new recognition of Martin Harriague on the international scene, it is also an opportunity to rediscover the choreographer?s acute and sensitive view of the world.

Running time: 1h20

La llegada del Ballet de Wiesbaden-Darmstadt al festival es un doble acontecimiento. A lo largo de dos veladas, podremos hacer un recorrido por los coreógrafos más destacados de la escena internacional y apreciar el talento de esta compañía, considerada una de las mejores de Europa.

Gerade NOW (¡Justo ahora!) es una invitación que no hay que perderse, esta velada poco común que reúne a Martin Harriague, un chico local invitado por el Ballet Wiesbaden-Darmstadt para compartir la velada con Marco Goeke, coreógrafo anteriormente asociado al Nederlands Dans Theater. Aunque se trata de un nuevo reconocimiento de Martin Harriague en la escena internacional, también es una oportunidad para redescubrir la aguda y sensible visión del mundo del coreógrafo.

Duración: 1 hora y 20 minutos

Der Besuch des Wiesbaden-Darmstädter Balletts auf dem Festival ist in zweierlei Hinsicht ein Ereignis. An zwei Abenden wird ein Überblick über die wichtigsten Choreographen der internationalen Szene geboten und das Talent dieser Truppe, die als eine der besten Europas gilt, vorgestellt.

Gerade NOW! ist eine Einladung, diesen seltenen Abend nicht zu verpassen, an dem das einheimische Kind Martin Harriague auf Einladung des Balletts Wiesbaden-Darmstadt den Abend mit Marco Goeke, einem ehemaligen Partner des Nederlands Dans Theater, teilt. Dies ist nicht nur eine neue Anerkennung für Martin Harriague auf der internationalen Bühne, sondern auch eine Gelegenheit, in dieser Kreation den scharfen und sensiblen Blick des Choreografen auf die Welt wiederzufinden.

Dauer: 1h20

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Biarritz