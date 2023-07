Le Temps d’Aimer la Danse : Beaux-Champs – Rapides Avenue Edouard VII Biarritz, 13 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Bruno Benne convoque une jeune meute contemporaine, ciselée et organisée par une sublime Danse Baroque vieille de 300 ans et qui n’a pas pris une ride !

Un torrent de gestes, un ruissellement de sensations et un flux de folie. Rapides, comme la vitalité ordonnée et jaillissante de la Water Music d’Haendel enregistrée par Jordi Savall ou comme les jets d’eaux parfaitement architecturés des fontaines baroques. Bruno Benne mêle les pas codifiés du XVIIème siècle aux libertés de la danse contemporaine. Pour incarner cet élan fécond, il réunit dix interprètes d’une nouvelle génération dont l’énergie fait écho à la puissance rayonnante de la musique. Il rend vivant l’art baroque et continue de faire exister brillamment cet héritage dans un perpétuel mouvement.

Avenue Edouard VII Théâtre du Casino Municipal

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bruno Benne summons a young contemporary pack, chiseled and organized by a sublime 300-year-old Baroque dance that hasn’t aged a day!

A torrent of gestures, a trickle of sensations and a flow of madness. Rapid, like the ordered, gushing vitality of Handel?s Water Music recorded by Jordi Savall, or the perfectly architected jets of water in Baroque fountains. Bruno Benne blends the codified steps of the 17th century with the freedom of contemporary dance. To embody this fertile élan, he brings together ten performers of a new generation, whose energy echoes the radiant power of the music. He brings Baroque art to life, and continues to bring this heritage to life in perpetual motion.

Bruno Benne reúne a una joven jauría contemporánea, cincelada y organizada por una sublime danza barroca de 300 años de antigüedad que no ha envejecido ni un solo día

Un torrente de gestos, un torrente de sensaciones y un flujo de locura. Rápido, como la vitalidad ordenada y desbordante de la Música acuática de Haendel grabada por Jordi Savall, o como los chorros de agua perfectamente diseñados de las fuentes barrocas. Bruno Benne mezcla los pasos codificados del siglo XVII con la libertad de la danza contemporánea. Para encarnar este impulso fértil, ha reunido a diez bailarines de una nueva generación cuya energía se hace eco del poder radiante de la música. Resucita el arte barroco y sigue dando vida a este patrimonio en perpetuo movimiento.

Bruno Benne ruft ein junges, zeitgenössisches Rudel zusammen, das von einem erhabenen, 300 Jahre alten Barocktanz gemeißelt und organisiert wird, der keinen Tag gealtert ist!

Ein Strom von Gesten, ein Rinnsal von Empfindungen und ein Strom des Wahnsinns. Schnell, wie die geordnete und sprudelnde Vitalität von Händels Wassermusik, die von Jordi Savall aufgenommen wurde, oder wie die perfekt architektonisch gestalteten Wasserstrahlen der Barockbrunnen. Bruno Benne vermischt die kodifizierten Schritte des 17. Jahrhunderts mit den Freiheiten des zeitgenössischen Tanzes. Um diesen fruchtbaren Elan zu verkörpern, versammelt er zehn Darsteller einer neuen Generation, deren Energie die strahlende Kraft der Musik widerspiegelt. Er erweckt die Kunst des Barocks zum Leben und lässt dieses Erbe in ständiger Bewegung brillant weiterleben.

