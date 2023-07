Le Temps d’Aimer la Danse : Olivia Grandville / CCN La Rochelle : Débandade Avenue Edouard VII Biarritz, 11 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Une danse contemporaine puissante aux prises avec l’une des thématiques les plus actuelles : la représentation de la masculinité. Un regard provocateur et original sur la question du genre porté par sept hommes sous l’œil d’Olivia Grandville.

Comment vit-on aujourd’hui sa masculinité ? En a-t-on fini avec le patriarcat ? Qu’est-ce que la virilité ? Olivia Grandville, nouvelle directrice du Centre Chorégraphique National de La Rochelle, déplie le nuancier d’une masculinité contemporaine et recueille ici les ressentis des premiers concernés. Selon un principe de chœur et de soli, les interprètes s’emparent sans détour des clichés sur le genre : match de foot, salle de sport et défilé de mode. Sur une playlist hétéroclite allant d’Elvis Presley à Ennio Morricone, en passant par la musique baroque et le RnB, c’est tout un panel de modèles qui défile, avec insolence ou dérision.

Durée : 1h30.

2023-09-11 fin : 2023-09-11 . .

Avenue Edouard VII Théâtre du Casino Municipal

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Powerful contemporary dance grapples with one of the most topical issues of our time: the representation of masculinity. A provocative and original look at the question of gender, performed by seven men under the eye of Olivia Grandville.

How do we live our masculinity today? Is patriarchy over? What is virility? Olivia Grandville, new director of the Centre Chorégraphique National de La Rochelle, unfurls the nuancier of contemporary masculinity and gathers the feelings of those most concerned. Based on a principle of chorus and soli, the performers take a straightforward approach to gender clichés: soccer matches, gyms and fashion shows. With a playlist ranging from Elvis Presley to Ennio Morricone, baroque music to RnB, a whole range of models are paraded, with insolence or derision.

Running time: 1h30

Una poderosa danza contemporánea aborda uno de los temas más actuales de nuestro tiempo: la representación de la masculinidad. Una mirada provocadora y original a la cuestión del género, interpretada por siete hombres bajo la mirada de Olivia Grandville.

¿Cómo vivimos hoy nuestra masculinidad? ¿Se ha acabado el patriarcado? ¿Qué es la virilidad? Olivia Grandville, nueva directora del Centre Chorégraphique National de La Rochelle, despliega el espectro de la masculinidad contemporánea y recoge los sentimientos de los más afectados. Utilizando un principio de coro y solos, los intérpretes abordan sin rodeos los tópicos del género: partidos de fútbol, pabellones deportivos y desfiles de moda. Al son de una lista de reproducción ecléctica que va de Elvis Presley a Ennio Morricone, pasando por la música barroca y el RnB, toda una serie de modelos desfilan por el escenario, con insolencia y burla.

Duración: 1h30

Ein kraftvoller zeitgenössischer Tanz, der sich mit einem der aktuellsten Themen auseinandersetzt: der Darstellung von Männlichkeit. Ein provokativer und origineller Blick auf die Geschlechterfrage, den sieben Männer unter der Leitung von Olivia Grandville werfen.

Wie lebt man heute seine Männlichkeit? Haben wir mit dem Patriarchat abgeschlossen? Was ist Männlichkeit? Olivia Grandville, die neue Direktorin des Centre Chorégraphique National de La Rochelle, entfaltet die Farbpalette einer zeitgenössischen Männlichkeit und sammelt hier die Gefühle der Betroffenen. Nach dem Prinzip von Chören und Soli nehmen die Darsteller die Klischees über das Geschlecht ohne Umschweife auf: Fußballspiel, Sporthalle und Modenschau. Mit einer bunten Playlist, die von Elvis Presley über Ennio Morricone bis hin zu Barockmusik und RnB reicht, wird eine ganze Palette von Modellen auf freche oder spöttische Weise vorgeführt.

Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Biarritz