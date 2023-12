Cet évènement est passé Le petit marché de la Moutonne du samedi matin Avenue Edouard Aiguier La Crau Catégories d’Évènement: La Crau

La Crau
Var

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01 07:00:00

fin : 2023-12-31 12:30:00 Chaque samedi matin, toute l’année, c’est le lieu de rendez-vous dans le petit village de la Moutonne. Un petit marché de producteurs se tient sur une placette entourée de commerçants locaux..

Avenue Edouard Aiguier La Moutonne

La Crau 83260 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avenue Edouard Aiguier La Crau Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-crau/